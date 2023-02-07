В Казахстане узаконят право дедушек и бабушек на общение с внуками

В Казахстане собираются узаконить право дедушек и бабушек на общение с внуками в случае развода родителей.

Об этом говорится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования и защиты прав ребёнка», опубликованном на сайте «Открытые НПА».

Для того, чтобы узаконить это право, в Кодекс РК «О браке и семье» внесут соответствующую статью, которая гласит: «Дедушки, бабушки, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с ребёнком», передает informburo.kz

«В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам ребёнка возможности общаться с ним спор разрешается органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, в порядке, определяемым уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан», – говорится в документе.

Ранее в случаях, когда родители (или один из них) после развода отказывали дедушкам и бабушкам в общении с внуками, подобные споры разрешал суд.

«При разрешении споров, связанных с определением порядка общения дедушек, бабушек и других родственников с ребёнком, на практике возникали трудности в применении Кодекса РК «О браке и семье», поскольку отдельной статьи, предусматривающей порядок общения ребёнка с другими родственниками нет», – отмечается в приложении к проекту закона.

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