В Казахстане ужесточают правила: бродячих животных будут усыплять

Депутаты Мажилиса приняли поправки в Закон РК «Об ответственном обращении с животными». Документ направлен на совершенствование норм, повышение безопасности населения и формирование гуманного отношения к животным, сообщает zakon.kz

Законопроект предусматривает обязательную передачу отловленных животных в пункты временного содержания, чтобы исключить их повторное возвращение на улицу. Также предлагается отказаться от вакцинации бродячих животных за счет бюджета — для более рационального использования средств. Регулирование численности безнадзорных животных будет осуществляться, в том числе, с применением эвтаназии — в целях защиты здоровья населения, предотвращения распространения заболеваний и ущерба окружающей среде.

Кроме того, усиливается общественный контроль: представители смогут получать доступ к приютам, пунктам содержания и другим организациям, работающим с животными.

В ходе рассмотрения депутаты также внесли изменения в законы «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» и «О ветеринарии». Они уточняют полномочия местных властей в части регулирования численности животных, а также предусматривают развитие информационной работы приютов и социальной рекламы по передаче животных новым владельцам.

Поправки уточняют понятийный аппарат закона, включая определения служб отлова и мер экстренного реагирования, закрепляют понятие чипа как средства идентификации животных и вводят требования к их разведению и учету. Также конкретизированы задачи и принципы регулирования, направленные на защиту прав граждан и ответственное отношение к животным.

