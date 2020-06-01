В Казахстане ужесточают требования по решеткам на окнах

В Казахстане ужесточают требования по наличию решеток на окнах для родителей, воспитывающих маленьких детей. Об этом сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты Урал Абдрахманов, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, всего с начала года был зарегистрирован 21 случай выпадения детей из окон.

Комитетом были внесены соответствующие изменения в государственные стандарты по требованию укомплектования открывающих створок специальными устройствами решеточного типа, а также укомплектованию требований по замкам безопасности. Эти меры позволят снизить количество случаев выпадения детей и детских смертей, — сообщил Урал Абдрахманов во время онлайн-конференции на Facebook.

Отметим, в Карагандинской области не так давно четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа и скончалась. Это был уже седьмой случай в области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.