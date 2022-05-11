USD 434.47
EUR 459.19
RUB 6.58
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. В Казахстане ужесточат требования к претендентам на «Алтын белгі»

В Казахстане ужесточат требования к претендентам на «Алтын белгі»

фото Литер.кз

Vinkmag ad

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов подписал поправки в правила оценивания учебных достижений школьников, которые значительно усиливают требования для получения знака «Алтын белгі».

«Со следующего года на знак «Алтын белгі» смогут претендовать школьники, получившие аттестат особого образца по итогам 9 класса и имеющие по всем учебным четвертям 10-11 классов оценки «отлично». Также претенденты должны будут сдавать экзамен по математике на базе НИШ.  Важно понимать, что эта мера принята исключительно для обеспечения академической честности. При этом задания будут одинаковыми и для сдающих в НИШ, и для сдающих на базе общеобразовательных школ», – сообщил министр образования.

По его словам, в 2021 году выпускники получили рекордное количество знаков «Алтын белгі», при этом часть отличников получили низкие баллы по результатам ЕНТ. Для объективного и транспарентного оценивания претендентов на знак отличия один из экзаменов будет проводиться в независимой организации образования.

«В этом году выпускники сдают экзамены на базе своих школ. Заявления об отказе от знака не будут действительны. Претенденты, соответствующие действующим на сегодня требованиям, сдают итоговую аттестацию в установленном порядке. Кстати, несмотря на то, что нормы вступают в силу со следующего года, в этом году будет оцениваться объективность выдачи знаков отличия по результатам ЕНТ.  В связи с этим администрации школ, отделы и управления образования должны обеспечить прозрачность и объективность проведения итоговых экзаменов», – отметил Асхат Аймагамбетов.

По каждому случаю по итогам ЕНТ проведут анализ и сделают выводы, отметил он.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Уголовное дело экс-министра Биртанова повторно поступило в суд
Следующая новость

Мажилис принял в работу законопроект о банкротстве граждан