В Казахстане ужесточат требования к претендентам на «Алтын белгі»

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Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов подписал поправки в правила оценивания учебных достижений школьников, которые значительно усиливают требования для получения знака «Алтын белгі».
«Со следующего года на знак «Алтын белгі» смогут претендовать школьники, получившие аттестат особого образца по итогам 9 класса и имеющие по всем учебным четвертям 10-11 классов оценки «отлично». Также претенденты должны будут сдавать экзамен по математике на базе НИШ. Важно понимать, что эта мера принята исключительно для обеспечения академической честности. При этом задания будут одинаковыми и для сдающих в НИШ, и для сдающих на базе общеобразовательных школ», – сообщил министр образования.
По его словам, в 2021 году выпускники получили рекордное количество знаков «Алтын белгі», при этом часть отличников получили низкие баллы по результатам ЕНТ. Для объективного и транспарентного оценивания претендентов на знак отличия один из экзаменов будет проводиться в независимой организации образования.
«В этом году выпускники сдают экзамены на базе своих школ. Заявления об отказе от знака не будут действительны. Претенденты, соответствующие действующим на сегодня требованиям, сдают итоговую аттестацию в установленном порядке. Кстати, несмотря на то, что нормы вступают в силу со следующего года, в этом году будет оцениваться объективность выдачи знаков отличия по результатам ЕНТ. В связи с этим администрации школ, отделы и управления образования должны обеспечить прозрачность и объективность проведения итоговых экзаменов», – отметил Асхат Аймагамбетов.
По каждому случаю по итогам ЕНТ проведут анализ и сделают выводы, отметил он.
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