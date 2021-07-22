В Казахстане ужесточат требования к соблюдению карантина

На заседании рассмотрели вопросы организации исполнения поручений президента, озвученных на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 июля.
Вице-премьер Ералы Тугжанов поручил в кратчайшие сроки следующие меры разработать конкретный план действий по недопущению распространения КВИ с учетом появления новых штаммов и проработать вопрос ужесточения требований к соблюдению карантинных ограничений.
Министерство внутренних дел создаст межведомственную специальную группу по пресечению поддельных паспортов вакцинации и активирует работу мониторинговых групп.
МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с «красным» и «желтым» статусами, посещающих общественные места, которые зафиксированы через приложение Ashyq. Теперь имена нарушителей с «красным» статусом карантинного режима будут опубликованы в средствах массовой информации.
За прошедшие сутки в стране выявлено 5179 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Большинство регионов РК находятся в красной зоне по коронавирусу. Только Восточно-Казахстанская и Туркестанская области находятся в желтой зоне. А зеленая, благополучная зона пустует с 18 июля.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области