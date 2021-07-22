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В Казахстане ужесточат требования к соблюдению карантина

Проработать вопрос ужесточения требований к соблюдению карантинных ограничений поручил вице-премьер Ералы Тугжанов во время заседания МВК по по недопущению распространения коронавируса, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт премьер-министра.

На заседании рассмотрели вопросы организации исполнения поручений президента, озвученных на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 июля.

Вице-премьер Ералы Тугжанов поручил в кратчайшие сроки следующие меры разработать конкретный план действий по недопущению распространения КВИ с учетом появления новых штаммов и проработать вопрос ужесточения требований к соблюдению карантинных ограничений.

Министерство внутренних дел создаст межведомственную специальную группу по пресечению поддельных паспортов вакцинации и активирует работу мониторинговых групп.

МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с «красным» и «желтым» статусами, посещающих общественные места, которые зафиксированы через приложение Ashyq. Теперь имена нарушителей с «красным» статусом карантинного режима будут опубликованы в средствах массовой информации.

За прошедшие сутки в стране выявлено 5179 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Большинство регионов РК находятся в красной зоне по коронавирусу. Только Восточно-Казахстанская и Туркестанская области находятся в желтой зоне. А зеленая, благополучная зона пустует с 18 июля.

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