В Казахстане ужесточат условия выдачи кредитов и пересмотрят предельные ставки по займам

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании правительства перечислила принимаемые меры по регулированию потребительского кредитования в Казахстане.

По её словам, будут приняты меры по пруденциальному регулированию достаточности собственного капитала банков путём увеличения риск-взвешивания по потребительским кредитам физических лиц.

Расчёт коэффициента долговой нагрузки будет ужесточён. Из расчёта будут исключены критерии определения дохода, не являющиеся достоверным подтверждением наличия у заёмщика регулярных доходов. В отношении банков и микрофинансовых организаций также планируют ввести дополнительные ограничения по высокорисковым потребительским кредитам.

«В результате будет ограничена выдача кредитов банками заёмщикам, не обладающим достаточной платежеспособностью», – отметили в финрегуляторе.

Будут приняты меры по урегулированию проблемной задолженности по кредитам физических лиц в банках и микрофинансовых организациях, в том числе переданных на взыскание коллекторам.

Агентство дополнительно примет меры по регулированию предельных значений процентных ставок по кредитам физических лиц, а также включению в расчёт эффективных ставок вознаграждения по кредитам любых комиссий и платежей со стороны заёмщика. Это позволит ограничить рост долговой нагрузки населения по вновь выдаваемым кредитам.

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