USD 505.53 EUR 593.44 RUB 6.34

В Казахстане ужесточили контроль над мобильными переводами

— Сегодня, 16:37
тенге,деньги

Фото alau.kz

В стране вступили в силу новые правила, регулирующие контроль за мобильными и банковскими переводами физических лиц. Соответствующий приказ Министерства финансов уже начал действовать, сообщает информагентство КазТАГ.

Что изменилось

Документ утверждает формы и порядок предоставления банками информации органам государственных доходов. Речь идёт о сведениях о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, остатках и движении денежных средств, а также о предоставленных кредитах гражданам, обязанным подавать декларации об активах, доходах и имуществе.

Кроме того, приказ устанавливает правила и сроки передачи данных по налогоплательщикам, осуществляющим электронную торговлю, и вводит формы отчётности по итоговым суммам денег, поступивших на счета физических лиц и имеющих признаки предпринимательского дохода.

Какие данные будут передавать банки

Новые нормы предусматривают:

  • предоставление информации о банковских счетах и их номерах;

  • сведения об остатках и движении средств;

  • данные о выданных кредитах с указанием сумм погашения и вознаграждения;

  • отчётность по операциям физических лиц, которые могут указывать на ведение предпринимательской деятельности;

  • передачу итоговых сумм переводов от других физических лиц.

Новый критерий для признания дохода

Как пояснили в Комитете государственных доходов Министерства финансов, ключевым нововведением стало введение дополнительного финансового порога.

Если ранее основанием служило только количество переводов — 100 и более поступлений от разных лиц в течение трёх последовательных месяцев, то теперь учитывается и сумма поступлений. Она должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы, установленный на 1 января соответствующего финансового года.

Когда операции могут признать предпринимательскими

Под новые критерии подпадают случаи, когда физическое лицо в течение каждого из трёх месяцев получает переводы от 100 и более разных отправителей на счёт, не предназначенный для ведения бизнеса, а общая сумма поступлений превышает установленный законом порог.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.