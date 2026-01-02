В стране вступили в силу новые правила, регулирующие контроль за мобильными и банковскими переводами физических лиц. Соответствующий приказ Министерства финансов уже начал действовать, сообщает информагентство КазТАГ.
Что изменилось
Документ утверждает формы и порядок предоставления банками информации органам государственных доходов. Речь идёт о сведениях о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, остатках и движении денежных средств, а также о предоставленных кредитах гражданам, обязанным подавать декларации об активах, доходах и имуществе.
Кроме того, приказ устанавливает правила и сроки передачи данных по налогоплательщикам, осуществляющим электронную торговлю, и вводит формы отчётности по итоговым суммам денег, поступивших на счета физических лиц и имеющих признаки предпринимательского дохода.
Какие данные будут передавать банки
Новые нормы предусматривают:
-
предоставление информации о банковских счетах и их номерах;
-
сведения об остатках и движении средств;
-
данные о выданных кредитах с указанием сумм погашения и вознаграждения;
-
отчётность по операциям физических лиц, которые могут указывать на ведение предпринимательской деятельности;
-
передачу итоговых сумм переводов от других физических лиц.
Новый критерий для признания дохода
Как пояснили в Комитете государственных доходов Министерства финансов, ключевым нововведением стало введение дополнительного финансового порога.
Если ранее основанием служило только количество переводов — 100 и более поступлений от разных лиц в течение трёх последовательных месяцев, то теперь учитывается и сумма поступлений. Она должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы, установленный на 1 января соответствующего финансового года.
Когда операции могут признать предпринимательскими
Под новые критерии подпадают случаи, когда физическое лицо в течение каждого из трёх месяцев получает переводы от 100 и более разных отправителей на счёт, не предназначенный для ведения бизнеса, а общая сумма поступлений превышает установленный законом порог.
