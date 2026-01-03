Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий ужесточение ответственности за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников. Об этом сообщает Zakon.kz.
Информация о подписании документа опубликована 3 января 2026 года в Telegram-канале Акорда.
Что предусматривает закон
Речь идёт о внесении дополнений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Закон направлен на усиление правовой защиты медицинских работников и водителей автомобилей скорой медицинской помощи при исполнении ими служебных обязанностей.
Документом вводится новая статья в Уголовный кодекс, предусматривающая более жёсткие меры наказания за насилие в отношении указанных лиц — от штрафов до лишения свободы, в зависимости от степени тяжести совершённого преступления.
Полномочия правоохранительных органов
Кроме того, поправки закрепляют в Уголовно-процессуальном кодексе компетенции органов внутренних дел по проведению предварительного следствия и дознания по делам данной категории.
В Акорде отмечают, что принятые меры направлены на повышение уровня безопасности медицинских работников и формирование нулевой терпимости к насилию в отношении лиц, выполняющих социально значимые функции.
