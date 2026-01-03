USD 505.53 EUR 593.44 RUB 6.34

В Казахстане ужесточили наказание за насилие в отношении медработников

— Сегодня, 14:01
Изображение для новости: В Казахстане ужесточили наказание за насилие в отношении медработников

Фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий ужесточение ответственности за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников. Об этом сообщает Zakon.kz.

Информация о подписании документа опубликована 3 января 2026 года в Telegram-канале Акорда.

Что предусматривает закон

Речь идёт о внесении дополнений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Закон направлен на усиление правовой защиты медицинских работников и водителей автомобилей скорой медицинской помощи при исполнении ими служебных обязанностей.

Документом вводится новая статья в Уголовный кодекс, предусматривающая более жёсткие меры наказания за насилие в отношении указанных лиц — от штрафов до лишения свободы, в зависимости от степени тяжести совершённого преступления.

Полномочия правоохранительных органов

Кроме того, поправки закрепляют в Уголовно-процессуальном кодексе компетенции органов внутренних дел по проведению предварительного следствия и дознания по делам данной категории.

В Акорде отмечают, что принятые меры направлены на повышение уровня безопасности медицинских работников и формирование нулевой терпимости к насилию в отношении лиц, выполняющих социально значимые функции.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.