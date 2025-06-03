В 2025 году в Казахстане принят ряд важных поправок в законодательство, направленных на повышение общественной и дорожной безопасности, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил начальник Отдела управления административной полиции ДП города Астаны Бауыржан Токжуманов на брифинге в Службе коммуникаций столицы. Обновления охватывают широкий спектр сфер — от правил дорожного движения и экологии до борьбы с наркопотреблением и защиты сотрудников полиции.

В Казахстане ужесточается ответственность за серьёзные нарушения правил дорожного движения. Теперь водители будут штрафоваться за выезд на встречную полосу даже без лишения прав, а при создании аварийной ситуации – могут лишиться прав до 9 месяцев. За высовывание из окон движущегося автомобиля предусмотрен штраф в размере 10 МРП как для пассажиров, так и для водителя. Также увеличены штрафы за непропуск спецтранспорта — при повторном нарушении сумма может достигать 40 МРП.

В Казахстане ужесточили меры в отношении немедицинского употребления наркотических и сильнодействующих веществ, включая их аналоги. За такое правонарушение предусмотрена административная ответственность — до 10 суток ареста или штраф в размере 40 МРП. При повторном нарушении — до 20 суток ареста либо 80 МРП штрафа.

С 1 января 2026 года под запрет также официально попадёт закись азота, которая получила широкое распространение среди молодёжи.

В Казахстане вводятся новые меры административной ответственности. Среди изменений — дополнительные основания для лишения водительских прав, а также увеличение штрафа за заведомо ложные вызовы экстренных служб до 120 МРП.

Кроме того, теперь будет наказываться вмешательство в деятельность сотрудников правоохранительных органов, включая давление через СМИ и социальные сети. Эта мера направлена на усиление правовой защиты представителей закона.

Впервые в законодательстве Казахстана вводится новая мера взыскания — общественные работы. Они станут альтернативным наказанием по ряду статей Административного кодекса, включая мелкое хулиганство, повторное распитие алкоголя в общественных местах, нарушение порядка в суде и другие. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 года, и за уклонение от общественных работ также будет предусмотрено наказание.

При этом власти подчеркивают: несмотря на ужесточение наказаний по ряду опасных правонарушений, часть статей была смягчена, чтобы избежать излишней репрессивности. Например, за несвоевременную оплату платной парковки штраф снижен с 3 до 1 МРП, а за ДТП без пострадавших теперь не предусмотрено лишение водительских прав.

По словам Бауыржана Токжуманова, цель этих реформ — адаптировать законодательство к современным вызовам, снизить уровень правонарушений и повысить культуру поведения в общественных местах и на дорогах. Новый подход сочетает в себе строгость в отношении опасных действий и гуманность там, где наказание не должно быть чрезмерным.

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