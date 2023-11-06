Правила перевода денег по платежным картам ужесточат в Казахстане

Национальный банк постановлением от 23 октября 2023 года внес изменения в Правила выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием, сообщает Zakon.kz.

Теперь банки до оказания платежных услуг по переводу денег с использованием платежной карточки в пользу третьего лица должны уведомить его о:

возможных рисках, связанных с мошенническими действиями третьих лиц;

рисках, связанных с осуществлением перевода денег под влиянием (по просьбе) третьих лиц, в том числе, представляющихся работниками государственных, правоохранительных органов или банков;

возможности отмены операции и возврата денег по инициативе получателя денег либо решению суда.

Микрофинансовые организации при выдачи микрокредитов на платежные карточки обеспечивают использование отдельной специальной корпоративной платежной карточки, куда будет переводиться сумма кредита заемщику.

При этом микрокредитная организация обеспечивает отражение в назначении (цели) перевода денег информации о микрокредите, предоставленном данному заемщику, уведомляет держателя платежной карточки о поступлении на его банковский счет суммы микрокредита, предоставленного ему.

Также говорится, что при предоставлении электронных банковских услуг банк будет использовать системы, автоматизирующие процесс противодействия несанкционированным платежам и переводам денег.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.