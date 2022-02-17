В Казахстане в городах и районах стартовал этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам

В этом году интеллектeальные соревнования впервые проводятся в электронном формате по принципу 1 компьютер, 1- ученик, 1-камера. Олимпиада проходит на специальной платформе Oqylyq, школьникам предоставляются бланки ответов, персональный логин и пароль. В Костанае принимают участие в олимпиаде около 500 учеников.

Второй этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам среди 9-11 классов в Костанае проходит на базе гимназии имени Горького. В этом году её формат изменился. Теперь олимпиада проходит в электронном формате на специальной платформе Окылык. В прошлом году впервые так проводили республиканский этап.

«Для каждого участника создан прокторинг, то есть 1- компьютер, 1- участник, 1 — камера. И соответственно одна камера общего вида аудитории, в которой проходит олимпиада. Идет ютуб трансляция олимпиады, каждый участник получает логин и пароль, получает его за 15 минут до начала, проводится инструктаж, участник вводит логин и пароль получает доступ к заданиям»,- рассказывает заместитель руководителя НПЦ «Дарын» Багытжан Исетова.

На олимпиаду ученикам предоставляется два часа, после выполнения заданий они передает бланки с ответами дежурному учителю, затем эти бланки сканируют, после их шифруют и передают членам жюри, в состав которого входят преподаватели высших учебных заведений. По завершению каждого тура отсканированные копии работ будут размещены на сайте отдела образования, там же появятся правильные ответы и протоколы с результатами.

«Вся данная олимпиада направлена на то, чтобы сохранять академическую честность соответственно прозрачность олимпиады. В данной олимпиаде принимают участие все учащиеся школ города Костанай, это около 500 учащихся со всех школ города. 14 февраля у нас прошла олимпиада по биологии и информатики. А сегодня проводится по математике и физике. На сегодняшний день заявлено 78 участников, это 45 по математики, и 33 по физике»,- рассказала Исетова.

Городской и районный этапы продлятся до 22 февраля, третий областной тур пройдёт с 28 февраля по 5 марта. Ну, а ученики с самыми лучшими результатами будут защищать честь области уже на республиканском этапе.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.