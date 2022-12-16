В Казахстане в праздники транспортная полиция перейдет на усиленный вариант несения службы.

В период празднования Дня Независимости РК с 15 по 18 декабря и Нового года с 31 декабря по 3 января личный состав департамента полиции на транспорте будет переведен на усиленный вариант несения службы, сообщает Polisia.kz.

По словам начальника департамента на транспорте Бакитжана Малыбаева, это связано с многократно увеличивающимся пассажиропотоком в праздничные дни, передает kt.kz

Для поддержания общественного правопорядка задействованы все силы и средства департамента. На железнодорожных вокзалах и аэропортах страны, а также в пассажирских поездах наряды полиции будут удвоены. На объектах транспорта будут задействованы сотрудники Кинологического центра со служебно-розыскными собаками для патрулирования», — сказал Малыбаев.

По его словам, при дежурных частях департамента и его линейных подразделений созданы усиленные следственно-оперативные группы по оперативному реагированию на совершаемые преступления. Глава транспортной полиции обратился к пассажирам с просьбой отнестись с пониманием к усилению безопасности, а также порекомендовал гражданам быть внимательными к сохранности личного имущества и не оставлять его без присмотра.

Напомним, завтра, 16 декабря, в Казахстане будут отмечать государственный праздник — День Независимости. Соответственно, казахстанцев ждет три дня отдыха — 16, 17, 18 декабря. Официальными выходными на Новый год являются: 1, 2 января. Так как 1 января выпадает на воскресенье, то выходной переносится на вторник, 3 января. При пятидневной неделе казахстанцы будут отдыхать: 31 декабря, 1, 2, 3 января 2023 года. При шестидневной рабочей неделе: 1, 2, 3 января 2023 года.

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