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В Казахстане вакцину от COVID начнут тестировать на людях

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Вакцину от коронавируса начнут испытывать на казахстанцах уже этой осенью. Испытаниями займется республиканский научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, передает alau.kz

В июле НИИ уже проводил вакцинацию своих сотрудников. По данным руководства института, спустя 9 дней после введения вакцины люди остаются клинически здоровыми, что говорит о безопасности препарата. Теперь по опубликованной информации НИИ готовится к испытанию вакцины на добровольцах.

В сентябре на базе алматинской клиники вакцину намерены ввести 44 испытуемым. В октябре число добровольцев хотят довести до 200 человек. Это ознаменует выход на вторую фазу клинических испытаний.

Завершить ее намерены к декабрю этого года. Тогда же должно закончиться строительство завода по производству иммунобиологических препаратов при НИИ.

 

 

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COVID-2019 в Казахстане

95942 - зарегистрированно

68871 - выздоровевших

1058 - летальных случаев

2953 - в Костанайской области

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