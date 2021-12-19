В Казахстане вакцину Pfizer получили более 210 тысяч человек

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В Казахстане первый компонент вакцины Pfizer получили 210 098 человек, оба компонента – 38 967, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
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В числе получивших первый компонент:
- подростки – 166 820;
- беременные – 12 509;
- кормящие – 30 754.
В числе получивших оба компонента:
- подростки – 29 727;
- беременные – 2700;
- кормящие – 6538.
Первую партию вакцины американской компании Pfizer доставили в Казахстан 10 ноября, передает informburo.kz В Алматы подростки, беременные и кормящие женщины начали получать её 12 ноября, в Нур-Султане – 15 ноября.
Всего по данным на 18 декабря первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 8 896 942 человека, оба компонента – 8 359 534.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области