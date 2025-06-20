Министерство здравоохранения восстанавливает работу отделений «Женская консультация» с объединением в единый блок амбулаторных служб, оказывающих медицинскую помощь беременным и женщинам с гинекологическими заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи.
Цель инициативы — повышение доступности и качества медицинской помощи женскому населению страны.
В обновлённой структуре женских консультаций откроются:
• Центры охраны плода с Клиникой одного дня
• Центры планирования семьи
• Кабинеты невынашивания
• Кабинеты для ведения беременных с высоким риском и экстрагенитальными заболеваниями (ЭГЗ) с участием мультидисциплинарной команды
• Кабинеты репродуктолога и детского гинеколога
Ключевые результаты и достижения:
• 99% беременных женщин в Казахстане охвачены дородовым наблюдением
• Охват пренатальным скринингом вырос на 8% за три года, что позволило:
o выявить более 7 000 нарушений развития плода
o предотвратить рождение более 2 000 детей с пороками, несовместимыми с жизнью
Для повышения доступности раннего выявления врожденных пороков развития в 16 перинатальных центрах организованы Клиники одного дня, где около 100 000 беременных прошли обследования, оказано более 500 000 медицинских услуг.
В 2024 году впервые стартовал проект «Фетальная медицина»:
⠀-проведено 55 внутриутробных операций на плоде
⠀-сохранена жизнь 86 будущим новорожденным
⠀-25 женщин благополучно родили, включая случаи с двойней
На 20% увеличено количество органосохраняющих операций — около 2000 женщинам сохранен детородный орган.
Министерство здравоохранения РК утвердило мастер-планы по реновации 18 областных перинатальных центров:
-созданы мультидисциплинарные мобильные группы для выездов в районы для оказания медпомощи беременным;
-развивается телемедицина, онлайн-обходы и дистанционные консультации.
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