В Казахстане вновь почувствовали подземные толчки

Жители Шымкента и Тараза вновь почувствовали подземные толчки. Многие из них, испугавшись, ночью вышли на улицы, сообщает Otyrar.kz.

Казахстанцы почувствовали толчки в 2-3 балла, этого оказалось достаточно, чтобы проснуться.

По данным СОМЭ, первое землетрясение произошло в 02.07 по времени Астаны. Его эпицентр находился в 740 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Магнитуда была 6,5.

21 марта в 22.47 в Шымкенте зафиксировали землетрясение ощутимостью 3 балла. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Эпицентр землетрясения был расположен на территории Афганистана. В Казахстане подземные толчки ощутили также в Таразе, Алматы, Астане, Кызылорде, Туркестанской области.

В мире это землетрясение ощутили около 285 млн человек, 13 погибли.

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