В Казахстане вновь подорожали продукты питания

Премьер-министр РК Аскар Мамин в Цифровом офисе Правительства провел совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), сообщает zakon.kz.

О текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства Ербол Карашукеев, акимы Карагандинской области Женис Касымбек, Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, Актюбинской области Ондасын Уразалин, Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, Акмолинской области Ермек Маржикпаев и др.

За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2%. На это повлияло удорожание цен на яйца на 1,3%, морковь — на 0,8% и сахар — на 0,7%. Наибольший рост цен на яйца зафиксирован в Карагандинской (7,6%), Западно-Казахстанской (7,3%) и Акмолинской (4,8%) областях, на морковь — в г. Алматы (4,5%), на сахар — в Карагандинской области (5,5%). Финансирование «оборотной схемы» в регионах увеличилось на 4,4 млрд тенге и достигло 45,1 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 90,2%. Закуплено 306 тыс. тонн социально значимых товаров, что на 12% больше в сравнении с показателем прошлой недели.

Обеспеченность СЗПТ на трехмесячный период по стране превышает 90% (+17,6 п.п. за неделю), наибольшие показатели по всем видам социально значимых продовольственных товаров достигнуты в городах Нур-Султан, Шымкент и Мангистауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции заключило 17 актов антимонопольного комплаенса с региональными торговыми сетями о снижении торговых надбавок на СЗПТ с 15% до 10%. В целом, по республике заключено 125 актов антимонопольного комплаенса.

Премьер-министр поручил акимам регионов усилить работу по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания, в т. ч. путем увеличения финансирования «оборотной схемы» и доведения трехмесячных запасов по продуктам до рекомендованных объемов, организации бесперебойных межрегиональных потоков продовольственных товаров, а также своевременного пресечения фактов превышения торговых надбавок субъектами торговли.