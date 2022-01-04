В Казахстане вновь увеличился суточный COVID-прирост

Фото из открытых источников
Казахстане за прошедшие сутки (3 января) зарегистрировано 413 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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Это на 40 случаев больше, чем днем ранее, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 989 556 случаев, из них:
- в Нур-Султане – 75,
- в Алматы – 65,
- в Шымкенте – 61,
- в Акмолинской области –37,
- в Актюбинской области – 2,
- в Алматинской области – 10,
- в Атырауской области – 20,
- в ВКО – 11,
- в Жамбылской области – 3,
- в ЗКО – 6,
- в Карагандинской области – 38,
- в Костанайской области – 8,
- в Кызылординской области – 4,
- в Мангистауской области – 6,
- в Павлодарской области – 27,
- в СКО – 27,
- в Туркестанской области – 13.
В то же время в республике 311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в Нур-Султане — 70,
- в Алматы — 15,
- в Шымкенте — 0,
- в Акмолинской области — 35,
- в Актюбинской области — 0,
- в Алматинской области — 6,
- в Атырауской области — 3,
- в ВКО — 24,
- в Жамбылской области — 2,
- в ЗКО — 0,
- в Карагандинской области — 59,
- в Костанайской области — 6,
- в Кызылординской области – 3,
- в Мангистауской области — 0,
- в Павлодарской области — 63,
- в СКО — 24,
- в Туркестанской области — 1.
Всего в стране выздоровело 961 806 человек от COVID-19.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области