В Казахстане восьмиклассница забеременела от отчима: комментарий Минпросвещения

pixabay.com
Подозреваемым является отчим школьницы, сообщает Zakon.kz.
По данным Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК, о беременности девушки стало известно 21 ноября 2023 года.
Случай произошёл в Павлодарской области.
«Первыми, кто заметил изменения фигуры и поведения девочки стали педагоги школы. Была поставлена в известность мама несовершеннолетней. На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – отчим взят под стражу», — сообщили в Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК.
Теперь пострадавшая находится дома на дистанционном обучении.
«Ей оказывается помощь со стороны педагога-психолога и школы», — отметили в Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК