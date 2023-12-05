В Казахстане восьмиклассница забеременела от отчима: комментарий Минпросвещения

Подозреваемым является отчим школьницы, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК, о беременности девушки стало известно 21 ноября 2023 года.

Случай произошёл в Павлодарской области.

«Первыми, кто заметил изменения фигуры и поведения девочки стали педагоги школы. Была поставлена в известность мама несовершеннолетней. На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – отчим взят под стражу», — сообщили в Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК.

Теперь пострадавшая находится дома на дистанционном обучении.

«Ей оказывается помощь со стороны педагога-психолога и школы», — отметили в Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК

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