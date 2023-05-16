В Казахстане возможны задержки поездов из-за ремонта на железных дорогах

Масштабные работы ведутся в Атырауском, Актобинском, Кызылординском, Костанайском, Павлодарском, Семейском и Алматинском регионах.

КТЖ увеличивает объемы работ по ремонту инфраструктуры. В этом году запланированы работы по оздоровлению пути в объеме свыше 1,1 тыс. км, предусмотрена замена свыше 108 тыс. шпал и 634 комплектов стрелочных переводов, сообщает kt.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КТЖ».

Проведение путевых работ необходимо для обеспечения жизнедеятельности железной дороги, безопасности движения поездов, а также для своевременной подготовки инфраструктуры к перевозкам массовых социальных грузов (зерно, уголь) в осенние-зимние периоды. Масштабные работы ведутся в Атырауском, Актобинском, Кызылординском, Костанайском, Павлодарском, Семейском и Алматинском регионах. К примеру, на участке Аршалы-Бабатай проводится сплошная смена рельсовых опор, замена стрелочных переводов. Комплексные ремонтные работы проводятся на участке Мойынты — Караганда — Астана.

Здесь выполняется трудоемкий этап ремонта — глубокая очистка загрязненного балласта, смена старых железобетонных шпал, восстановление целостности рельсовых плетей и др. Уже завершен капитальный и усиленный средний ремонт пути на участках Жамбылского отделения магистральной сети. Ремонтные работы проходят в круглосуточном режиме.

Для выполнения максимального объема путевых работ используется спецтехника. Квалифицированный персонал путевых работников обеспечивает качественное выполнение поставленных задач. Для проведения плановых работ по модернизации и текущему содержанию инфраструктуры КТЖ вводит временные ограничения скорости движения поездов, что влияет на соблюдение расписания движения пассажирских и грузовых поездов.

Возможны задержки поездов сообщением Астана — Алматы, Алматы — Петропавловск, Шымкент — Астана, Жезказган — Алматы, Алматы — Уральск.

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