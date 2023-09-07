В Казахстане возник дефицит учителей математики, преподавателей иностранного и казахского языков – в избытке

В августе на казахстанской Электронной бирже труда Enbek.kz в наибольшем дефиците оказались операторы контакт-центров, учителя математики и помощники воспитателя детсада, сообщили в Минтруда.

Число вакансий превысило количество резюме в первом случае на 6900, во втором – на 1700, в третьем – на 990 единиц. Обратная картина сложилась с учителями иностранного языка, казахского языка и литературы, а также физкультуры (резюме было больше вакансий на 1600, 1400 и 1100 единиц соответственно).

«В августе рост количества как вакансий, так и резюме был обеспечен благодаря активности работодателей и соискателей в сфере образования», – констатировали в министерстве. За месяц число вакансий выросло на 31%, до 128,6 тысячи, резюме – на 13%, до 105 тысяч.

Саму высокую зарплату зафиксировали в вакансиях начальника установки (от 845 тысяч тенге), начальника смены в промышленности (от 760 тысяч тенге) и заместителя заведующего медицинской лаборатории (от 700 тысяч тенге).

Из соискателей самые высокие зарплатные ожидания были у авиадиспетчеров (от 5 млн тенге), штурманов на флоте (от 1,5 млн тенге) и руководителей снабженческих компаний (от 1,4 млн тенге).

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