В Казахстане впервые проходят выборы акимов районов и городов областного значения

Сегодня, 5 ноября, впервые в истории Казахстана проходят выборы акимов 45 районов и городов областного значения.

По данным ЦИК, всего во время избирательной кампании было выдвинуто 249 кандидатов, регистрацию прошли 164: 69 выдвинуты политическими партиями, 95 – путём самовыдвижения, сообщает informburo.kz

Средний возраст зарегистрированных кандидатов составляет 46,4 года. Самый возрастной претендент – 61 год – в Бейнеуском районе Мангистауской области, самой молодой в Мактааральском районе Туркестанской области – 29 лет.

Большинство кандидатов – мужчины, женщин всего 10. 20,73% зарегистрированных кандидатов – экономисты, 19,51% – юристы, 16,46% – преподаватели, 12,2% – инженеры, 11,59% имеют сельскохозяйственное образование и 19,51% – представители других специальностей.

Средний конкурс на выборах акимов районов и городов областного значения составляет более трёх кандидатов на место. Наибольшая конкуренция – шесть претендентов на место – в Кербулакском районе Жетысуской области. Самая наименьшая – два претендента на место – в Шортандинском районе Акмолинской области.

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