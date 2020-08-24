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В Казахстане впервые за долгое время выявлено менее 200 заболевших коронавирусом за сутки

фото из открытых источников

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В Казахстане за прошедшие сутки (23 августа) выявлены 175 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz.

Из них симптомных носителей — 107, бессимптомных носителей — 68.

Всего в стране подтверждено 104718 случаев, из них:

в городе Алматы — 14084(+12),

в городе Нур-Султан -13738(+8),

в Атырауской области — 10833(+15),

в Карагандинской области — 9958(+20),

в ВКО — 8007(+28),

в ЗКО — 6690(+13),

в городе Шымкент — 5165(+1),

в Алматинской области — 4875(+7),

в Жамбылской области — 4057(+6),

в СКО — 3861(+12),

в Павлодарской области — 3777(+13),

в Костанайской области — 3346(+10),

в Акмолинской области — 3331(+14),

в Мангистауской области — 3315(+0),

в Туркестанской области — 3255(+10),

в Кызылординской области -3227(+1),

в Актюбинской области — 3199(+5).

Также за прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 1509 человек.

в городе Нур-Султан — 497,
в городе Алматы — 370,
в Акмолинской области — 19,
в Актюбинской области — 11,
в Алматинской области — 10,
в Атырауской области — 8,
в Восточно-Казахстанской области — 80,
в Жамбылской области — 20,
в Западно-Казахстанской области — 63,
в Карагандинской области — 330,
в Костанайской области — 15,
в Кызылординской области — 2,
в Павлодарской области -19,
в Северо-Казахстанской области — 33,
в Туркестанской области — 32.

Всего в стране выздоровели 92 598 человек от COVID-19.

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COVID-2019 в Казахстане

104718 - зарегистрированно

92598 - выздоровевших

1415 - летальных случаев

3346 - в Костанайской области

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