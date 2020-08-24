В Казахстане впервые за долгое время выявлено менее 200 заболевших коронавирусом за сутки

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В Казахстане за прошедшие сутки (23 августа) выявлены 175 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz.
Из них симптомных носителей — 107, бессимптомных носителей — 68.
Всего в стране подтверждено 104718 случаев, из них:
в городе Алматы — 14084(+12),
в городе Нур-Султан -13738(+8),
в Атырауской области — 10833(+15),
в Карагандинской области — 9958(+20),
в ВКО — 8007(+28),
в ЗКО — 6690(+13),
в городе Шымкент — 5165(+1),
в Алматинской области — 4875(+7),
в Жамбылской области — 4057(+6),
в СКО — 3861(+12),
в Павлодарской области — 3777(+13),
в Костанайской области — 3346(+10),
в Акмолинской области — 3331(+14),
в Мангистауской области — 3315(+0),
в Туркестанской области — 3255(+10),
в Кызылординской области -3227(+1),
в Актюбинской области — 3199(+5).
Также за прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 1509 человек.
в городе Нур-Султан — 497,
в городе Алматы — 370,
в Акмолинской области — 19,
в Актюбинской области — 11,
в Алматинской области — 10,
в Атырауской области — 8,
в Восточно-Казахстанской области — 80,
в Жамбылской области — 20,
в Западно-Казахстанской области — 63,
в Карагандинской области — 330,
в Костанайской области — 15,
в Кызылординской области — 2,
в Павлодарской области -19,
в Северо-Казахстанской области — 33,
в Туркестанской области — 32.
Всего в стране выздоровели 92 598 человек от COVID-19.
COVID-2019 в Казахстане
104718 - зарегистрированно
92598 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3346 - в Костанайской области