В Казахстане впервые за долгое время выявлено менее 200 заболевших коронавирусом за сутки

В Казахстане за прошедшие сутки (23 августа) выявлены 175 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz.

Из них симптомных носителей — 107, бессимптомных носителей — 68.

Всего в стране подтверждено 104718 случаев, из них:

в городе Алматы — 14084(+12),

в городе Нур-Султан -13738(+8),

в Атырауской области — 10833(+15),

в Карагандинской области — 9958(+20),

в ВКО — 8007(+28),

в ЗКО — 6690(+13),

в городе Шымкент — 5165(+1),

в Алматинской области — 4875(+7),

в Жамбылской области — 4057(+6),

в СКО — 3861(+12),

в Павлодарской области — 3777(+13),

в Костанайской области — 3346(+10),

в Акмолинской области — 3331(+14),

в Мангистауской области — 3315(+0),

в Туркестанской области — 3255(+10),

в Кызылординской области -3227(+1),

в Актюбинской области — 3199(+5).

Также за прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 1509 человек.

в городе Нур-Султан — 497,

в городе Алматы — 370,

в Акмолинской области — 19,

в Актюбинской области — 11,

в Алматинской области — 10,

в Атырауской области — 8,

в Восточно-Казахстанской области — 80,

в Жамбылской области — 20,

в Западно-Казахстанской области — 63,

в Карагандинской области — 330,

в Костанайской области — 15,

в Кызылординской области — 2,

в Павлодарской области -19,

в Северо-Казахстанской области — 33,

в Туркестанской области — 32.

Всего в стране выздоровели 92 598 человек от COVID-19.

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