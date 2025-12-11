В Казахстане временно уберут плату на части платных автодорог, передает LS. Председатель правления НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев сообщил, что на платных трассах выявлено около 350 километров дефектных участков.

Временная отмена платы и ремонт

По словам Иманашева, с января эти проблемные отрезки планируется вывести из платной эксплуатации.

В предстоящий строительный сезон на них проведут ремонтные работы, после чего платный проезд будет восстановлен.

Он отметил, что списки участков уже сформированы и направлены в Комитет автомобильных дорог.

«Рабочая группа отработала этот вопрос, сейчас ведется компоновка, и соответствующий приказ будет выдан. Это касается всех регионов, где есть платные участки», – уточнил глава компании.

Сколько платных дорог в стране

Всего в Казахстане сейчас около 2 тыс. км платных автодорог, из них порядка 350 км признаны дефектными.

С начала года сборы за проезд по платным трассам составили 79 млрд тенге. В текущем году введены в эксплуатацию девять новых участков общей протяженностью 1,7 тыс. км. Таким образом, количество платных отрезков выросло до 26, а их суммарная протяженность достигла 4,9 тыс. км.

Справка: платные участки автодорог

К платным участкам относятся дороги:

«Астана – Щучинск», «Астана – Темиртау», «Алматы – Хоргос», «Алматы – Конаев», «Астана – Павлодар», «Тараз – Кайнар», «Шымкент – Кызылорда», «Шымкент – Тараз», «Шымкент – гр. Узбекистана», «Қонаев – Талдыкорган», «Щучинск – Кокшетау», «Павлодар – Калбатау», «Бейнеу – Акжигит», «Уральск – Самара», «Павлодар – Омск», «Кокшетау – Петропавловск», «Уральск – Саратов», «Кызылорда – Аральск», «Костанай – гр. РФ (Троицк)», «Актобе – гр. РФ (Оренбург)», «Костанай – Денисовка», «Обход г. Тараза», «Балхаш – Бурылбайтал», «Шу – Бурылбайтал», «Кандыагаш – Макат» и «Ушарал – Достык».

