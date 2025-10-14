АО «Казтелерадио» сообщает о проведении планово-профилактических работ на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
Работы пройдут 16 октября 2025 года с 03:00 до 17:00. В этот период по всей территории Казахстана будет наблюдаться временное прекращение ретрансляции телерадиоканалов.
Как отметили в компании, профилактические работы проводятся ежеквартально для обеспечения бесперебойного и качественного вещания. В ходе плановых мероприятий специалисты также выполнят дополнительные работы по модернизации оборудования.
АО «Казтелерадио» приносит извинения за временные неудобства и благодарит зрителей за понимание.
