В Казахстане всем детям до 18 лет откроют спецсчета в ЕНПФ

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В Казахстане детям до 18 лет откроют специальные накопительные счета в ЕНПФ. Об этом 14 декабря на заседании правительства сообщил вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, сообщает zakon.kz.
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По словам вице-министра, инициатива «Нацфонд – детям» будет запущена в 2024 году.
«Всем детям до 18 лет будут открыты персональные накопительные счета, на которые ежегодно будут начисляться средства. Оператором счетов будет Единый накопительный пенсионный фонд», — сообщил вице-министр национальной экономки РК Тимур Жаксылыков.
По его словам, накопленные средства будут доступны для использования только по достижении совершеннолетия.