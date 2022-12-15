В Казахстане всем детям до 18 лет откроют спецсчета в ЕНПФ

В Казахстане детям до 18 лет откроют специальные накопительные счета в ЕНПФ. Об этом 14 декабря на заседании правительства сообщил вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, сообщает zakon.kz.

По словам вице-министра, инициатива «Нацфонд – детям» будет запущена в 2024 году.

«Всем детям до 18 лет будут открыты персональные накопительные счета, на которые ежегодно будут начисляться средства. Оператором счетов будет Единый накопительный пенсионный фонд», — сообщил вице-министр национальной экономки РК Тимур Жаксылыков.

По его словам, накопленные средства будут доступны для использования только по достижении совершеннолетия.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.