Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по пресечению незаконной игорной деятельности. В результате принятых мер раскрыта крупная схема трансграничных переводов, через которую деньги маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн-казино.

«Мы выявили схему, при которой средства проводились через платежные организации, скрывались под видом законных транзакций и в итоге уходили на счета нелегальных игорных платформ», — сообщили в Агентстве по финмониторингу.

Напоминается, что деятельность онлайн-казино на территории Казахстана полностью запрещена.

Как работала схема: «серые» терминалы и фиктивные договоры

По данным Агентства, владельцы финтех-сервисов использовали так называемые «серые» POS-терминалы и Terminal ID. Они были приобретены на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами и применялись для обслуживания теневых платежей.

Объем выявленных нелегальных операций уже превысил 600 млрд тенге.

«В противоправную деятельность оказались вовлечены более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня», — уточнили в ведомстве.

Call-центр и криптовалютные потоки

Параллельно ликвидирована деятельность Call-центра, который обеспечивал техподдержку сразу четырёх онлайн-казино и консультировал клиентов по операциям с деньгами.

В его незаконную работу были вовлечены 120 человек — граждане Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

Кроме того, организаторы создали гемблинговую партнёрскую программу, через которую осуществлялись приём и вывод средств в криптовалюте.

Оборот этой схемы превысил 200 млн USDT.

«Мы видим, что преступники активно уходят в цифровую среду и используют криптовалютные инструменты для сокрытия реальных потоков денег», — отметили в Агентстве.

Обыски, задержания и международный розыск

В ходе реализации мероприятий проведено свыше 70 обысков, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

«По санкции суда в отношении девяти фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Среди них — советник руководителя объединения юридических лиц “Ассоциация платежных организаций”», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск ещё восьми лиц, в том числе иностранных граждан.

Иная информация, как подчеркнули в Агентстве, в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Предупреждение гражданам и бизнесу

Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз жёстко предупредило физических и юридических лиц о недопустимости любого участия в продвижении незаконных азартных игр.

«Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании, разрушает семьи и наносит серьёзный вред психическому здоровью граждан», — заявили в ведомстве.

«Любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности», — подчеркивают в Агентстве.

