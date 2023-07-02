В Казахстане вступили в силу новые предельные оптовые цены на сжиженный газ

В Казахстане 1 июля вступили в силу новые предельные оптовые цены на сжиженный газ. В соответствии с Законом РК «О газе и газоснабжении» Министерство энергетики РК ежегодно с 1 июля устанавливает оптовые цены на сжиженный нефтяной газ для заводов-производителей, сообщает пресс-служба Минэнерго, передает informburo.kz

«При установленной до 1 июля предельной оптовой цене 33 600 тенге за тонну (без учёта НДС) себестоимость производства сжиженного нефтяного газа в зависимости от завода составляет 42 000-72 000 тенге. При этом в 2022 году производство сжиженного нефтяного газа в Казахстане снизилось на 400 000 тонн, или на 10% по сравнению с 2021 годом. За аналогичный период потребление сжиженного газа в Казахстане выросло на 400 000 тонн и составило 1,8 млн тонн, или на 28% больше уровня 2021 года», – пояснили в ведомстве.

Сообщается, что одной из основных причин снижения производства стало отсутствие инвестиционной привлекательности. Заводы-производители реализуют сжиженный нефтяной газ ниже себестоимости.

Для покрытия потребности населения и стимулирования производства этого продукта приказом министра энергетики РК «Об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж» предельная оптовая цена сжиженного нефтяного газа от заводов-производителей увеличена с 33 600 до 40 320 тенге за тонну без НДС.

При этом предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ увеличены на 4-6 тенге за литр в зависимости от региона, уточнили в Минэнерго.

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