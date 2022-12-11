В Казахстане второй день подряд регистрируют смерть от коронавируса

Это третий летальный случай за неделю, передает informburo.kz
Статистика по Сovid-19 за сутки:
- Заразились – 180.
- Умерли – 0.
Общая статистика по Сovid-19:
- Заразились – 1 398 662.
- Умерли – 13 694.
Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки:
- Заболели – 0.
- Умерли – 1.
Общая статистика по коронавирусной пневмонии:
- Заболели – 90 451.
- Умерли – 5362.
Проходят лечение 1849 человек (1635 КВИ+ и 214 КВИ-):
- в тяжёлом состоянии – 7;
- в состоянии крайней степени тяжести – 4;
- на аппаратах ИВЛ – 3.
В статистике представлены данные Минздрава:
- по заразившимся Covid-19 с положительным ПЦР-тестом и по проходящим лечение – за 10 декабря;
- все остальные данные – за 9 декабря.