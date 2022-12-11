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  3. В Казахстане второй день подряд регистрируют смерть от коронавируса

В Казахстане второй день подряд регистрируют смерть от коронавируса

Это третий летальный случай за неделю, передает informburo.kz

 Статистика по Сovid-19 за сутки:

  • Заразились – 180.
  • Умерли – 0.

Общая статистика по Сovid-19:

  • Заразились – 1 398 662.
  • Умерли – 13 694.

Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки:

  • Заболели – 0.
  • Умерли – 1.

Общая статистика по коронавирусной пневмонии:

  • Заболели – 90 451.
  • Умерли – 5362.

Проходят лечение 1849 человек (1635 КВИ+ и 214 КВИ-):

  • в тяжёлом состоянии – 7;
  • в состоянии крайней степени тяжести – 4;
  • на аппаратах ИВЛ – 3.

В статистике представлены данные Минздрава:

  • по заразившимся Covid-19 с положительным ПЦР-тестом и по проходящим лечение – за 10 декабря;
  • все остальные данные – за 9 декабря.
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