В Казахстане введут инвестиционный рейтинг регионов

На заседании инвестиционного штаба под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрен ход реализации новых подходов по привлечению инвестиций. Они были презентованы на заседании Высшего совета по реформам при Президенте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт правительства.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев доложил о том, что в целях комплексной оценки эффективности действующих мер по привлечению инвестиций планируется внедрить инвестиционный рейтинг регионов. Он позволит определить наиболее эффективные практики по работе с инвесторами и стимулировать работу местных органов власти.

Рейтинг состоит из 50 индикаторов на основе сведений, полученных методом опроса, а также статистических данных и экспертной оценки. Инвестиционный рейтинг регионов и Национальный доклад по инвестициям планируется выпускать в 1-м квартале каждого года. Структура Национального доклада в течение двух недель будет согласована с экспертами Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития.

С учетом полученных рекомендаций институт экономических исследований совместно с НК Kazakh Invest будет подготовлен первый выпуск рейтинга и доклад за 2020 год. Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам — управляющий Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов и председатель правления Kazakh Invest Меиржан Юсупов доложили о порядке работы специальной команды Task Force из экспертов подразделения МФЦА Business Connect и АО «НК Kazakh Invest».

По предложению Министерства торговли и интеграции в данную команду также войдут представители АО «Центр развития торговой политики Qaztrade». Task Force будет выступать единым переговорщиком от лица правительства с иностранными инвесторами, формировать проекты стратегических инвестиционных соглашений, вовлекать в работу по инвестпроектам центральные государственные и местные исполнительные органы, квазигосударственные субъекты, сопровождать инвесторов после решения инвестштаба до начала операционной деятельности.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов отметил, что в 2021-2025 годы в промышленности, строительной отрасли, транспортном секторе, недропользовании и оборонно-промышленном комплексе планируется реализовать 819 проектов на общую сумму 17,6 триллиона тенге частных инвестиций. На текущий год целевой объем инвестиций в основной капитал установлен в размере 6 триллионов тенге.

Председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев доложил, что инвестиционный портфель компании содержит 57 проектов на общую сумму 58,1 триллиона тенге. Прорабатываются вопросы реализации таких инвестиционных проектов недропользования на шельфе Каспия, как «Абай», «Исатай», «Женис», «Аль-Фараби», «Каламкас-море», «Хазар» и «Хвалынское».

В текущем году планируется завершить инвестпроекты реверса в рамках строительства нефтепровода Казахстан — Китай, строительства и модификации самоподъемной плавучей буровой установки на месторождениях Абшерон и Бабек в азербайджанском секторе Каспийского моря, газификации Алматы, развития розничной сети в Черноморском регионе, строительства установки производства сжатого воздуха для нужд KPI.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов отметил, что на предстоящие 5 лет сформирован пул из 125 проектов на общую сумму 2 триллиона тенге инвестиций с созданием 18 тысяч новых рабочих мест в промышленности, торговле и логистике, строительной индустрии, электроэнергетике, образовании, медицине и спорте.

С начала 2021 года наблюдается рост инвестиций на 16,4 процента. Всего в текущем году планируется привлечь 1,26 триллиона тенге инвестиций в основной капитал столицы.

Заместитель акима Алматинской области Серик Турдалиев доложил, что в предстоящие пять лет в регионе планируется реализовать 150 проектов на сумму более 1,7 триллиона тенге в таких отраслях как: машиностроение, производство строительных материалов, сельское хозяйство, рыбоводство, производство продуктов питания, ГМК, логистика, возобновляемая энергетика и другие. В текущем году в регион планируется привлечь 453 миллиарда тенге инвестиций.

«Для восстановления деловой активности и дальнейшего качественного роста экономики необходимо проводить системную работу над привлечением внутренних и внешних инвестиций», — сказал Мамин.

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