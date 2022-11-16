В Казахстане введут мораторий на повышение пенсионного возраста для женщин

Депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения».

В проекте закона содержится норма, которая закрепляет право женщин выходить на пенсию в 61 год до 2028 года. Сейчас документ находится на рассмотрении депутатов сената парламента Казахстана, передает nur.kz.

В Казахстане разработан новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. В частности, предусмотрено приостановление запланированного повышения пенсионного возраста для женщин на уровне 61 год. Мораторий будет действовать в течение пяти лет — с 2023 до 2028 года.

Напомним, с 2018 года в республике пенсионный возраст для женщин ежегодно повышался на шесть месяцев. В 2022 году он составил 60,5 года. В 2023 достигнет планки в 61 год.

Плавное повышение пенсионного возраста основывалось на прогнозируемом росте средней продолжительности жизни в стране. Если в 2009 году этот показатель составлял 73,3 года, то в 2019 – уже 77,3 года.

Однако в 2020 году продолжительность жизни из-за коронавирусной инфекции начала снижаться. С учетом негативного влияния Covid-19 на здоровье граждан и было принято решение о введении моратория на повышение пенсионного возраста.

Как отметили в Минтруда, в течение ближайших пяти лет в стране примут ряд шагов по улучшению системы здравоохранения. Особое внимание будет уделено сельской медицине, а также созданию и расширению сети реабилитационных центров, направленных на восстановление и поддержку казахстанцев.

Их реализация, по оценкам специалистов, позволит повысить показатели состояния здоровья граждан. В том числе и по средней продолжительности жизни.

В конце октября этого года депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения».

В проекте закона содержится норма, которая закрепляет право женщин выходить на пенсию в 61 год до 2028 года. Сейчас документ находится на рассмотрении депутатов сената парламента Казахстана.

Также законопроектом предусмотрены нормы по поэтапному с 2023 по 2027 годы доведению размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной – со 100 до 120% от величины прожиточного минимума.

Планируется, что за этот период времени размер базовой пенсий будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13%. Он коснется всех 2,2 миллиона пенсионеров Казахстана, а также будущих пенсионеров, имеющих трудовой стаж до 1998 года.

Кроме того, законопроектом предусмотрено повышение с 1 января 2023 года величины максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий с 46 до 55 месячных расчетных показателей для граждан, выходящих на пенсию.

Все это позволит к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27% — в течение трех лет со 109 до 138 тысяч тенге. Также это приведет к увеличению удельного веса государственных выплат в совокупной пенсии.

Таким образом, новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы даст возможность обеспечить адекватными размерами пенсий не только сегодняшних, но и будущих пенсионеров страны.

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