Глава АРРФР разъяснила основные аспекты обязательного страхования жилищ казахстанцев от катастроф, передает LS.

В настоящее время агентством подготовлен соответствующий законопроект.

По данным Мадины Абылкасымовой, предусматривается многоуровневая система страхования, куда будут включены и выплаты со стороны государства в случае наступления катастрофы.

«Второй уровень предусматривает так называемые чрезвычайные займы со стороны международных организаций на случай, если произойдет катастрофическое событие большого масштаба. Но для этого нужно заранее создать необходимые механизмы», – сообщила она.

Третий уровень предусматривает обязательное страхование недвижимости населением.

«Сам размер этой страховки зависит от частоты и подверженности риску определенного региона. В целом мы таргетируем, что суммы должны быть соразмерны налогу на недвижимость. Разные расчеты показывают от 1 до 10 тыс. тенге в год», – пояснила глава АРРФР.

Ставка взносов будет зависеть от нескольких факторов: подверженности региона ЧС, площади и состояния жилья.

«За основу был взята методика, которая использовалась для налога на недвижимость, но при этом с учетом международных экспертов были сделаны корректировки. Вопрос касательно размера все еще обсуждается, проводятся актуарные расчеты. Это не будет какая-то значительная, большая сумма», –заверила спикер.

В зависимости от размера взноса, соответственно, будет определяться размер выплаты, на которую смогут претендовать казахстанцы, пострадавшие от стихийных бедствий.

При этом М. Абылкасымова отметила, что обязательная система страхования жилищ от катастроф не позволит покрыть полностью все расходы на восстановление жилья, ликвидацию всех последствий и восполнение всех затрат граждан, пострадавших от катастроф.

Кроме того, глава АРРФР сообщила, что первые три года обязательные взносы будут аккумулироваться в госфонде. Однако она не исключила, что в дальнейшем к перестрахованию могут подключиться и частные страховые компании. По ее словам, создавать отдельный фонд для аккумулирования страховых взносов не планируется.

«У нас сейчас на рынке есть только одна государственная аннуитетная страховая компания (ГАК), которая имеет стопроцентное государственное участие. Сейчас рассматривается, чтобы на первом этапе она выполняла функции вот такого фонда, который будет собирать и аккумулировать данные средства», – сказала Абылкасымова.

Планируется, что обязательным страхованием недвижимости будет охвачено четыре вида катастрофических рисков: землетрясение, наводнение, паводки и пожары.

Автогаз в Казахстане может подорожать? Министерство энергетики Казахстана обсуждает вопрос ценообразования на сжиженный нефтяной газ (СНГ) в условиях роста транспортных...

Контроль над переводами. Кого в Казахстане начнут проверять этой осенью С сентября в Казахстане начнут действовать новые правила проверки мобильных переводов. В Комитете госдоходов пояснили,...

Казахстанец подал в суд из-за маленькой пенсии В 2023 году 65-летний житель Уральска обратился в уполномоченный орган за назначением пенсии по возрасту....