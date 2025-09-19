В Казахстане меняются правила для автовладельцев: в новом Налоговом кодексе прописали возможность выбрать абсолютно любую комбинацию букв и цифр на номере (за исключением «элитных» серий). А вместе с проектом республиканского бюджета на 2026–2028 годы стало известно и новое значение МРП — 4 325 тенге, по которому рассчитываются все цены на регистрационные знаки.

Tengri Auto пересчитали тарифы и показываем, сколько будут стоить стандартные номера, «красивые» комбинации, элитные серии и новый вариант «по желанию».

Самый простой вариант — стандартный номер. Его цена составит 2,8 МРП, то есть 12 110 тенге. Столько же придётся отдать за комплект дубликатов. Например, 493AWN01.

Номера вроде 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 — это уже другой уровень. За них попросят 57 МРП (246 525 тенге).

Если к этим цифрам добавить одинаковые буквы, сумма вырастет в два раза — 114 МРП (493 050 тенге).Комбинации 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 обойдутся в 137 МРП (592 525 тенге).

А если ещё и буквы совпадают, то придётся выложить 194 МРП, а это уже 839 050 тенге.

Вот где начинается настоящий люкс: номера 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777. За них назначена цена 228 МРП (986 100 тенге).

А если владелец хочет, чтобы и буквы совпадали, придётся расстаться с 285 МРП — это 1 232 625 тенге.

Как сообщили в Комитете административной полиции, с 1 января 2026 года появится ещё одна опция — выбрать абсолютно любую комбинацию цифр и букв. Например, 123AZA01, 321ERA02, 069ARA03 и так далее.

Кроме «элитных» серий: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 200, 202, 212, 222, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 300, 303, 313, 323, 333, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 400, 404, 414, 424, 434, 444, 454, 464, 474, 484, 494, 500, 505, 515, 525, 535, 545, 555, 565, 575, 585, 595, 600, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 666, 676, 686, 696, 700, 707, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 777, 787, 797, 800, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898, 900, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989, 999 и (или) с одинаковыми буквенными обозначениями).

Такой каприз обойдётся в 10 МРП, то есть 43 250 тенге. Отличная возможность выделиться без переплаты.

