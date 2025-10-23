В Казахстане готовятся ввести административные штрафы за размещение и распространение противоправного контента в интернете. Поправки к закону о профилактике правонарушений уже одобрены в первом чтении в Мажилисе, передает tengrinews.kz

Что считается противоправным контентом

Согласно действующему закону об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, к противоправному контенту относятся публикации, содержащие призывы или пропаганду:

насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности страны;

подрыва государственной безопасности и призывов к войне;

социальной, расовой, национальной, религиозной вражды;

культа насилия, суицида, наркотиков, сепаратизма, мошенничества и иных опасных идей.

Также под запрет попадает информация, раскрывающая государственные тайны, подрывающая межнациональное согласие или ставящая под сомнение государственность Казахстана.

Кто попадёт под ответственность

Как пояснил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов, наказание предусмотрено не только для авторов, но и для тех, кто делает репосты подобного контента.

«Кто размещает, кто распространяет, кто тиражирует — все будут наказаны. Даже если человек сделал перепост видео с противоправным содержанием, он подпадает под статью», — уточнил депутат.

По его словам, даже публикация с пометкой «это нарушает закон» не освобождает пользователя от ответственности — в этом случае он всё равно считается распространителем.

Что делать пользователям

Депутат призвал граждан удалить старые публикации, если они содержат противоправный контент.

«Если человек три года назад разместил у себя подобный материал, это не основание держать его дальше. Это всё равно нарушение закона, и оно должно быть удалено», — отметил Магеррамов.

Пока конкретные размеры штрафов не установлены. Поправки должны пройти второе чтение в Мажилисе и затем поступят на рассмотрение в Сенат.

