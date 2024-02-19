В Казахстане введут запрет на ввоз яиц автомобильным транспортом

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ «О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом», сообщает Zakon.kz.

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза», — говорится в документе.

Запрет планируется ввести в действие с 1 мая 2024 года.

Как поясняют в Минсельхозе, соответствующее решение было принято на Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях 1 декабря 2023 года по введению ограничении на ввоз яиц автомобильным транспортом.

Согласно статистическим данным на 1 января 2024 года, в республике насчитывается 56,5 млн голов птицы (за аналогичный период 2022 года 50 млн голов или рост на 13,8%)

В 2023 году производство яиц составило 4,9 млрд штук.

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