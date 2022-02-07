В Казахстане ввели двухлетний запрет на госзакуп ряда иностранных товаров

Вводится двухлетний запрет на госзакуп автомобилей и некоторых других товаров иностранного происхождения, передает Zakon.kz.
Правительство Казахстана приняло постановление от 2 февраля 2022 года «О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима».
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В перечень товаров, происходящих из иностранных государств, подлежащих изъятию из национального режима, вошли:
- автобусы, легковые и грузовые автомобили;
- спецтехника, комбайны, тракторы, седельные тягачи;
- лифты, траволаторы, эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки;
- счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие: счетчики электроэнергии для переменного тока многофазные, однофазные; счетчики газа.
- комплектные трансформаторные подстанции с интеграцией, цифровой релейной защитой и цифровым управлением.
Вместе с тем из перечня иностранных товаров, подлежащих изъятию из национального режима, исключены чулочно-носочные изделия, обувь валяная, а также деревянная и металлическая офисная мебель.
Поправки начнут действовать с 15 февраля 2022 года.
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