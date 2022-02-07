В Казахстане ввели двухлетний запрет на госзакуп ряда иностранных товаров

Правительство Казахстана приняло постановление от 2 февраля 2022 года «О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима».

В перечень товаров, происходящих из иностранных государств, подлежащих изъятию из национального режима, вошли:

автобусы, легковые и грузовые автомобили;

спецтехника, комбайны, тракторы, седельные тягачи;

лифты, траволаторы, эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки;

счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие: счетчики электроэнергии для переменного тока многофазные, однофазные; счетчики газа.

комплектные трансформаторные подстанции с интеграцией, цифровой релейной защитой и цифровым управлением.

Вместе с тем из перечня иностранных товаров, подлежащих изъятию из национального режима, исключены чулочно-носочные изделия, обувь валяная, а также деревянная и металлическая офисная мебель.

Поправки начнут действовать с 15 февраля 2022 года.