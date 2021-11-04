USD 428.39
EUR 496.59
RUB 5.97
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. В Казахстане ввели новое пособие в 48 тысяч тенге. Кто…

В Казахстане ввели новое пособие в 48 тысяч тенге. Кто его может получить и как

kapital.kz

Vinkmag ad

Пособие предусмотрено поправками по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, которые недавно подписал президент.

В Казахстане ввели новое пособие по уходу за инвалидом I группы вне зависимости от причины инвалидности, сообщает пресс-служба Минтруда.

Размер пособия установлен на уровне 1,4 прожиточного минимума, в 2021 году это 48 023 тенге. Ранее в Минтруда отмечали, что эту денежную помощь смогут получить около 24 тысяч человек.

Как оформить пособие. В правила назначения и выплаты специального государственного пособия внесли поправки, регламентирующие порядок обращения граждан за назначением нового пособия. Так, люди, ухаживающие за инвалидом I группы, могут обращаться за назначением этого пособия в отделения госкорпорации «Правительство для граждан» с заявлением, приложив к нему следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности, удостоверение кандаса, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца, либо электронный документ из сервиса цифровых документов);
  • документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) над инвалидом I группы (в случае наличия такого факта);
  • справка об инвалидности лица, за которым осуществляется уход;
  • документ, подтверждающий сведения о номере банковского счёта в уполномоченной организации по выдаче пособий – для идентификации;
  • справку об отсутствии факта состояния на учёте в центре психического здоровья.

Сведения о дееспособности лица, определённого как осуществляющего уход, проверяются по документу, удостоверяющему личность, в государственной базе данных физических лиц Министерства юстиции РК.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

За непрохождение переписи в Казахстане предусмотрен штраф
Следующая новость

Оперативная сводка по Костанайской области