С 1 июля 2025 года в Казахстане вступают в силу новые лимиты на вылов рыбы и других водных животных. Соответствующие нормы прописаны в проекте приказа минсельхоза, опубликованном на портале НПА. О том, какие виды попадают под лимит, где ловить разрешено и что грозит за нарушение, корреспонденту inbusiness.kz рассказал главный эксперт управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства комитета рыбного хозяйства МСХ РК Ильяс Махметов.

Согласно данным Комитета рыбного хозяйства, установленные лимиты изъятия касаются наиболее популярных и промыслово значимых видов рыб — таких как сазан (карп), лещ, судак, щука и другие. Эти виды не только востребованы среди рыбаков, но и играют важную роль в сохранении водных экосистем. Кроме того, ограничения распространяются на некоторые виды ракообразных и других водных организмов, включённых в перечень ценных видов, утверждённый приказом Минсельхоза в 2015 году.

Лимиты изъятия устанавливаются выборочно — не на все водоёмы, а только на те участки, где это продиктовано экологической необходимостью. Речь идёт как о крупных реках, таких как Или, Иртыш и Сырдарья, так и об отдельных озёрах и водохранилищах. При определении ограничений учитываются климатические условия, географические особенности региона и текущее состояние рыбных ресурсов. В первую очередь меры вводятся на водоёмах, где наблюдается истощение запасов или требуется восстановление популяций.

“Лимиты устанавливаются как для промыслового рыболовства, так и для любительского (спортивного) рыболовства. Это связано с тем, что изъятие рыбных ресурсов и других водных животных регулируется в комплексе — независимо от цели лова. Таким образом, все категории пользователей рыбными ресурсами и другими водными животными обязаны соблюдать установленные лимиты”, – сказал Ильяс Махметов.

В предстоящем сезоне рыбакам разрешили выловить больше рыбы — общий лимит увеличен на 2,4 тысячи тонн. Если в прошлом году он составлял 87,5 тысячи тонн, то с 1 июля 2025 года допустимый объём вылова достигнет 89,9 тысячи тонн.

Как сообщили в Комитете рыбного хозяйства, лимиты пересматриваются ежегодно с учётом научных данных. В ряде регионов зафиксировано восстановление популяций и улучшение состояния водоёмов, что позволило немного повысить объёмы добычи. В то же время на отдельных водоёмах и по отдельным видам, где наблюдается снижение запасов, лимиты, наоборот, сокращены — для предотвращения дальнейшего истощения ресурсов.

Полный перечень лимитов по видам водных биоресурсов и регионам приведён в приказе Министерства сельского хозяйства от 26 июня 2024 года № 223. Документ опубликован на правовом портале adilet.zan.kz и содержит данные о разрешённых объёмах вылова, сроках и водоёмах, на которых действуют ограничения.

Контроль за соблюдением лимитов осуществляют межобластные бассейновые инспекции рыбного хозяйства. Они проводят как плановые, так и внеплановые проверки, отслеживают отчётность рыбопромысловых организаций и фиксируют нарушения. В ряде регионов к контролю подключаются природоохранная полиция и егерские службы. Вся собранная информация направляется в Комитет рыбного хозяйства.

За несоблюдение лимитов и других норм рыболовства в Казахстане предусмотрены меры административной и уголовной ответственности.

“Превышение установленных лимитов изъятия является административным правонарушением. В соответствии со статьей 383 Кодекса РК об административных правонарушениях, за нарушение правил рыболовства предусмотрены штрафы. В отдельных случаях, если ущерб значительный, возможно привлечение к уголовной ответственности. Независимо от цели лова (промысловая, любительская или спортивная), ответственность наступает одинаково”, – предупредил Ильяс Махметов.

Как пояснили в Комитете рыбного хозяйства, за превышение установленного лимита вылова предусмотрена административная ответственность. В случае простого нарушения физическим лицам грозит штраф в размере 10 МРП, представителям малого бизнеса — 30 МРП, среднего — 50 МРП, крупного — 100 МРП.

Если же нарушение повторяется в течение года, санкции усиливаются: штраф для граждан увеличивается до 20 МРП, а для предпринимателей — до 150 МРП, в зависимости от категории бизнеса. Помимо штрафов, предусмотрена конфискация всей незаконно добытой продукции и использованных орудий лова.

“Если же ущерб признается значительным или используется запрещенный способ ловли — например, электроток, взрывчатка или химикаты — ответственность переходит в уголовную плоскость. В таких случаях возможен штраф до 3000 МРП, исправительные или общественные работы, ограничение свободы или лишение свободы сроком до трех лет. При повторных нарушениях сумма штрафа может достигать 4000 МРП, а срок лишения свободы — до четырех лет”, – отметил главный эксперт.

К отягчающим обстоятельствам относятся, в частности, рыбалка на нерестилищах, в охраняемых природных зонах, использование служебного положения или причинение значительного ущерба. В таких случаях нарушителю может грозить штраф до 6 000 МРП либо лишение свободы на срок от трёх до шести лет. В особо тяжёлых случаях — например, при рецидиве или участии организованной группы — наказание ужесточается: срок тюремного заключения может достигать десяти лет с конфискацией имущества и запретом на деятельность в данной сфере

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