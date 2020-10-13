В Казахстане ввели запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Министр энергетики РК своим подписал приказ от 7 октября 2020 года «О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа», передает zakon.kz.

Так, говорится, что в целях охраны окружающей среды введен запрет сроком на три года на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным транспортом, за исключением вывоза сжиженного нефтяного газа через таможенный пост «Алаколь» таможни «Достык» Департамента государственных доходов по Алматинской области, а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (12 октября).

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