Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг. Поправки разработаны Правительством в реализацию Послания Президента от 2 сентября 2024 года и направлены на совершенствование правовых и организационных основ деятельности государства в сфере ОСМС. Об этом сообщает пресс-служба мажилиса парламента РК.

Законом предлагается создание единого пакета медицинской помощи за счёт разграничения видов медуслуг, оказываемых в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС. В частности, за Министерством здравоохранения закрепляется компетенция по определению перечня заболеваний, по которым будет оказываться медицинская помощь в рамках ГОБМП — это скорая, экстренная, паллиативная помощь, лечение инфекционных и социально-значимых заболеваний.

Также медуслуги первичной медико-санитарной помощи из пакета ГОБМП переносятся в пакет ОСМС. При этом по инициативе депутатов отдельные медуслуги ПМСП (первичное обращение за медицинской помощью, услуги по профилактике, диагностике и лечению социально значимых заболеваний) сохраняются в пакете ГОБМП. Кроме того, верхний порог для взносов и отчислений в систему ОСМС устанавливается в размере 40 МЗП для работодателей и 20 МЗП – для работников.

Вместе с тем взносы за безработных и неработающих лиц, относящихся к категориям «Д» и «Е» (кризисному, экстренному уровням социального благополучия), предлагается производить за счёт местного бюджета. Объектом исчисления взносов определяется среднемесячная заработная плата в соответствующем регионе.

Вторжение северного антициклона спрогнозировали синоптики Прогноз погоды по Казахстану на 22-24 мая представили синоптики Казгидромета. Циклон, и связанные с ним...

Крупный пожар произошел на костанайских дачах Спасатели МЧС ликвидировали пожар в садоводческом обществе В дневное время суток в садоводческом обществе города...