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В Казахстане вводят дополнительные карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса

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Рост заболеваемости вызван активной внутренней и внешней миграцией населения, длительными праздничными днями, а также не последнюю роль сыграли и прошедшие волнения в стране. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов. 

Особенностью штамма «Омикрон» является высокая заразность и повышенный риск повторного заражения. Коэффициент распространения 1 к 5.  Он размножается в 70 раз быстрее варианта «Дельта». 

Только за последние сутки зарегистрировано 9700 случаев. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 20 раз. Такого суточного числа заболеваний не регистрировалось за весь период пандемии.   

Если в конце декабря в стационарах получало лечение  меньше 3 тыс. человек, то сегодня это более 7 тысяч. 

Количество пациентов, получающих лечение на уровне поликлиник, также увеличилось в 4,8 раза.

Только по городу Нур-Султан число лиц, получающих лечение в стационарах, выросло с 200 человек до 1000, то есть в 5 раз. 

Данная ситуация  приводит к большой нагрузке на систему здравоохранения. В этой связи Межведомственной комиссией приняты дополнительные ограничительные меры:  

  • обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за рубежа, независимо от статуса вакцинации.
  • расширен перечень объектов, деятельность которых разрешена только при наличии «зеленого» статуса по программе Ашык.
  • применяется дифференцированный подход к обучению школьников, студентов в зависимости от эпидситуации в регионах.
  • введены дополнительные ограничения для объектов с массовым скоплением населения.

 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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