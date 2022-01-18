В Казахстане вводят дополнительные карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса

Рост заболеваемости вызван активной внутренней и внешней миграцией населения, длительными праздничными днями, а также не последнюю роль сыграли и прошедшие волнения в стране. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

Особенностью штамма «Омикрон» является высокая заразность и повышенный риск повторного заражения. Коэффициент распространения 1 к 5. Он размножается в 70 раз быстрее варианта «Дельта».

Только за последние сутки зарегистрировано 9700 случаев. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 20 раз. Такого суточного числа заболеваний не регистрировалось за весь период пандемии.

Если в конце декабря в стационарах получало лечение меньше 3 тыс. человек, то сегодня это более 7 тысяч.

Количество пациентов, получающих лечение на уровне поликлиник, также увеличилось в 4,8 раза.

Только по городу Нур-Султан число лиц, получающих лечение в стационарах, выросло с 200 человек до 1000, то есть в 5 раз.

Данная ситуация приводит к большой нагрузке на систему здравоохранения. В этой связи Межведомственной комиссией приняты дополнительные ограничительные меры:

обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за рубежа, независимо от статуса вакцинации.

расширен перечень объектов, деятельность которых разрешена только при наличии «зеленого» статуса по программе Ашык.

применяется дифференцированный подход к обучению школьников, студентов в зависимости от эпидситуации в регионах.

введены дополнительные ограничения для объектов с массовым скоплением населения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.