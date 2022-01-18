В Казахстане вводят дополнительные карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса

Рост заболеваемости вызван активной внутренней и внешней миграцией населения, длительными праздничными днями, а также не последнюю роль сыграли и прошедшие волнения в стране. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.
Особенностью штамма «Омикрон» является высокая заразность и повышенный риск повторного заражения. Коэффициент распространения 1 к 5. Он размножается в 70 раз быстрее варианта «Дельта».
Только за последние сутки зарегистрировано 9700 случаев. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 20 раз. Такого суточного числа заболеваний не регистрировалось за весь период пандемии.
Если в конце декабря в стационарах получало лечение меньше 3 тыс. человек, то сегодня это более 7 тысяч.
Количество пациентов, получающих лечение на уровне поликлиник, также увеличилось в 4,8 раза.
Только по городу Нур-Султан число лиц, получающих лечение в стационарах, выросло с 200 человек до 1000, то есть в 5 раз.
Данная ситуация приводит к большой нагрузке на систему здравоохранения. В этой связи Межведомственной комиссией приняты дополнительные ограничительные меры:
- обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за рубежа, независимо от статуса вакцинации.
- расширен перечень объектов, деятельность которых разрешена только при наличии «зеленого» статуса по программе Ашык.
- применяется дифференцированный подход к обучению школьников, студентов в зависимости от эпидситуации в регионах.
- введены дополнительные ограничения для объектов с массовым скоплением населения.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области