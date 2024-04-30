В Казахстане вводят электронные паспорта на автотранспорт

Приказом министра промышленности и строительства от 23 апреля 2024 года утверждены Правила ведения электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, сообщает Zakon.kz

Электронные паспорта оформляются в системах электронных паспортов на принадлежащие юридическим и физическим лицам РК, иностранным физическим и юридическим лицам, а также физическим лицам без гражданства:

транспортные средства, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования, подлежащие государственной регистрации;

шасси транспортных средств;

самоходные машины и другие виды техники, подлежащие государственной регистрации.

Уникальный номер электронного паспорта присваивается после заполнения всех полей разделов электронного паспорта, заполняемых уполномоченным органом (организацией) или организацией-изготовителем, и подтверждения сведений, содержащихся в электронном паспорте, посредством электронной цифровой подписи (электронной подписи), а также после проведения в системах электронных паспортов.

После присвоения уникального номера электронного паспорта поступления сведений о выпуске товара (в случае ввоза) и исполнении расширенных обязательств производителями (импортерами) при первичной регистрации транспортного средства электронному паспорту транспортного средства автоматически присваивается статус «действующий».

Также предусматривается, что национальный оператор (национальный администратор) систем электронных паспортов вносит в электронные паспорта дополнительные сведения о первом собственнике транспортного средства на основании информационного взаимодействия с организациями-изготовителями или уполномоченным органом (организацией).

Также национальный оператор систем электронных паспортов либо уполномоченный орган вносят в электронные паспорта дополнительные сведения о втором и последующих собственниках транспортного средства (шасси, машин), представляемые в соответствии с порядком и на основании договорных отношений с участниками взаимодействия.

Кроме того, в электронные паспорта вносятся дополнительные сведения о техническом осмотре транспортного средства, полученные путем информационного взаимодействия с единой информационной системой обязательного технического осмотра.

Вместе с тем предусматривается, что национальный оператор систем электронных паспортов либо уполномоченный орган вносят в электронные паспорта дополнительные сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием транспортного средства, самоходных машин и других видов техники, полученные путем информационного взаимодействия с информационной системой уполномоченного государственного органа по обеспечению безопасности дорожного движения.

Приказ вводится в действие с 10 мая 2024 года.

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