В Казахстане усиливают правовое регулирование деятельности торговых рынков. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета торговли МТИ РК Ернур Жаутикбаев на пресс-конференции в СЦК, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, уже разработаны и внедрены национальные стандарты торговых услуг, установлены единые требования к санитарии, противопожарной безопасности, градостроительным нормам, а также к обеспечению комфорта для покупателей и предпринимателей.
«Усовершенствованы Правила внутренней торговли и деятельности торговых рынков. В новой редакции закреплены обязательность соблюдения стандартов и норм, порядок утверждения регламентов рынка, требования к администраторам и единый порядок заключения договоров аренды», – отметил Жаутикбаев.
Кроме того, усилен контроль за исполнением законодательства: пересмотрены критерии оценки рисков и контрольные списки, добавлены 11 новых требований к рынкам. Это, по словам представителя министерства, повысит эффективность проверок.
