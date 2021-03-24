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В Казахстане выявили более 235 тысяч случаев коронавируса

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1088 новых случай заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 235 095 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 30966 (+380),
  • в городе Нур-Султан – 28561 (+152),
  • в ВКО – 22668 (+18),
  • в Павлодарской области – 18873 (+29),
  • в Атырауской области – 18118 (+63),
  • в Карагандинской области – 17028 (+90),
  • в Акмолинской области – 14998 (+49),
  • в ЗКО – 14473 (+74),
  • в Костанайской области – 13511 (+41),
  • в СКО – 12926 (+12),
  • в Алматинской области – 12563 (+109),
  • в городе Шымкенте – 6569 (+21),
  • в Жамбылской области – 6278 (+5),
  • в Актюбинской области – 4804 (+28),
  • в Туркестанской области – 4440 (+6),
  • в Мангистауской области – 4364 (+1),
  • в Кызылординской области – 3955 (+10).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 817 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане — 178,
  • в городе Алматы — 232
  • в городе Шымкенте — 19,
  • в Акмолинской области — 159,
  • в Алматинской области — 34,
  • в Атырауской области — 33,
  • в ВКО — 10,
  • в ЗКО — 40,
  • в Карагандинской области — 52,
  • в Костанайской области — 15,
  • в Павлодарской области — 44,
  • в Туркестанская области — 1.

Всего в стране выздоровело 212 908 человек от COVID-19.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области



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