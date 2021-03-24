В Казахстане выявили более 235 тысяч случаев коронавируса

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1088 новых случай заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 235 095 случаев, из них:

в городе Алматы – 30966 (+380),

в городе Нур-Султан – 28561 (+152),

в ВКО – 22668 (+18),

в Павлодарской области – 18873 (+29),

в Атырауской области – 18118 (+63),

в Карагандинской области – 17028 (+90),

в Акмолинской области – 14998 (+49),

в ЗКО – 14473 (+74),

в Костанайской области – 13511 (+41),

в СКО – 12926 (+12),

в Алматинской области – 12563 (+109),

в городе Шымкенте – 6569 (+21),

в Жамбылской области – 6278 (+5),

в Актюбинской области – 4804 (+28),

в Туркестанской области – 4440 (+6),

в Мангистауской области – 4364 (+1),

в Кызылординской области – 3955 (+10).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 817 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане — 178,

в городе Алматы — 232

в городе Шымкенте — 19,

в Акмолинской области — 159,

в Алматинской области — 34,

в Атырауской области — 33,

в ВКО — 10,

в ЗКО — 40,

в Карагандинской области — 52,

в Костанайской области — 15,

в Павлодарской области — 44,

в Туркестанская области — 1.

Всего в стране выздоровело 212 908 человек от COVID-19.

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