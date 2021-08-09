В Казахстане выявили более 640 тысяч случаев коронавируса

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 08 августа 2021 года в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 7 671 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 641 885 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 1452,

в городе Алматы – 1503,

в городе Шымкенте – 565,

в Акмолинской области – 256,

в Актюбинской области – 393,

в Алматинской области – 244,

в Атырауской области – 416,

в ВКО – 230,

вЖамбылской области – 190,

в ЗКО – 111,

в Карагандинской области – 1058,

в Костанайской области – 237,

в Кызылординской области – 205,

в Мангистауской области – 214,

в Павлодарской области – 295,

в СКО – 158,

в Туркестанской области – 144.

⠀МВК по нераспространению COVID-19

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.