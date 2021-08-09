В Казахстане выявили более 640 тысяч случаев коронавируса

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 08 августа 2021 года в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрировано 7 671 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 641 885 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 1452,
в городе Алматы – 1503,
в городе Шымкенте – 565,
в Акмолинской области – 256,
в Актюбинской области – 393,
в Алматинской области – 244,
в Атырауской области – 416,
в ВКО – 230,
вЖамбылской области – 190,
в ЗКО – 111,
в Карагандинской области – 1058,
в Костанайской области – 237,
в Кызылординской области – 205,
в Мангистауской области – 214,
в Павлодарской области – 295,
в СКО – 158,
в Туркестанской области – 144.
⠀МВК по нераспространению COVID-19
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области