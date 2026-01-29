Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков на брифинге в Сенате сообщил о возможных нововведениях в системе призыва на контрактную воинскую службу, передаёт корреспондент Zakon.kz.
Он пояснил, что после окончания военной кафедры, в связи с формированием мобилизационного резерва страны, к воинской службе могут привлекаться граждане отдельных дефицитных специальностей.
По словам Мустабекова, к таким специальностям относятся медицинские работники, психологи, а также представители других узкопрофильных направлений.
При этом он подчеркнул, что речь идёт не о срочной службе, а о контрактной форме. Гражданин заключает контракт при поступлении на воинскую службу, а срок службы зависит от его условий — на пять или десять лет.
«Обязательного призыва на данный момент нет», — отметил замминистра.
