В Казахстане выпускников вузов могут призывать на контрактную службу

— Сегодня, 14:52
Изображение для новости: В Казахстане выпускников вузов могут призывать на контрактную службу

Фото министерства обороны РК

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков на брифинге в Сенате сообщил о возможных нововведениях в системе призыва на контрактную воинскую службу, передаёт корреспондент Zakon.kz.

Он пояснил, что после окончания военной кафедры, в связи с формированием мобилизационного резерва страны, к воинской службе могут привлекаться граждане отдельных дефицитных специальностей.

По словам Мустабекова, к таким специальностям относятся медицинские работники, психологи, а также представители других узкопрофильных направлений.

При этом он подчеркнул, что речь идёт не о срочной службе, а о контрактной форме. Гражданин заключает контракт при поступлении на воинскую службу, а срок службы зависит от его условий — на пять или десять лет.

«Обязательного призыва на данный момент нет», — отметил замминистра.



