В Казахстане выпустят новые купюры

Национальный Банк Казахстана с 15 ноября 2023 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка РК.

Банкнота имеет 19 защитных элементов. Дизайн с изображением монеты спроектирован на основе знака тенге – «₸» с использованием локально нанесенного голографического элемента. С обеих сторон банкноты также вписана «лента Мёбиуса» как символ бесконечного движения.

На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента. С оборотной стороны банкноты изображен общий контур карты евразийского континента. На ней имеется магнитная 5-мм защитная нить и элемент Спарк в виде знака «₸».

Юбилейная банкнота номиналом 10 000 тенге обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

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