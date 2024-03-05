В Казахстане вырастут цены на сжиженный нефтяной газ

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге рассказал о повышении стоимости сжиженного нефтяного газа в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, когда и на сколько в Казахстане может подняться цена на газ.

«Здесь речь идет о планомерной работе. Мы планируем ежегодно увеличение цен на сжиженный нефтяной газ. В этом году мы планируем небольшое повышение – порядка 5-8 тенге в зависимости от регионов. Весной в планах министерства это повышение стоит», – заявил в ответ Саткалиев.

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