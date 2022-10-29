В Казахстане вырос прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Казахстане в октябре 2022 года составил 48 121 тенге, увеличившись на 17,3% за год, сообщает LS.

Согласно данным Бюро нацстатистики, прожиточный минимум по республике в среднем на душу населения составил 48 121 тенге. Тогда как в октябре 2021 года этот показатель был 41 081 тенге, таким образом, рост составил 17,3%.

Для мужчин минимальная корзина составила 56 713 тенге, для женщин – 44 982 тенге. Для юношей 14-17 лет – 60 134 тенге, для девушек – 46 076 тенге.

При этом выше всего прожиточный минимум оказался в Мангистауской области. Там минимальная продовольственная корзина составляет 60 795 тенге.

В Астане прожиточный минимум достиг 52 551 тенге, в Алматы – 51 502 тенге, в ВКО – 50 054 тенге, в Акмолинской области – 48 148 тенге, в Алматинской области – 47 929.

В Атырауской области этот показатель составил 47 778 тенге, в СКО – 47 595 тенге, в области Абай – 47 524 тенге, в Павлодарской области — 46 868 тенге, в Костанайской – 46 736 тенге, а в области Ұлытау – 46 622 тенге.

В области Жетісұ данный показатель в октябре равен 46 464 тенге, в Шымкенте – 46 116 тенге, в Карагандинской области – 45 978 тенге, в Актюбинской – 45 680 тенге, в Жамбылской области – 44 811 тенге, в ЗКО – 44 467.

Самая дешевая минимальная корзина оказалась в Туркестанской и Кызылординской областях, там она составила 43 876 тенге и 43 144 тенге соответственно.

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