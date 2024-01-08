В Казахстане вырос размер пособий

Прожиточный минимум и месячный расчетный показатель увеличились в Казахстане на 7%. Соответственно выросли государственные пособия и другие выплаты. Об их размерах узнали журналисты NUR.KZ

Прожиточный минимум для исчисления размеров базовых социальных выплат (ПМ) и месячный расчетный показатель (МРП), который также применяется для расчета некоторых пособий, ежегодно растут.

Так, согласно закону «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы», с января этого года каждый из них вырос на 7%. МРП теперь составляет 3 692 тенге, а ПМ – 43 407 тенге.

Соответственно, увеличились исчисляемые в них пособия и другие выплаты из государственного бюджета.

Пособие для лиц с инвалидностью

Согласно «Социальному кодексу РК», государственное социальное пособие для лиц с инвалидностью зависит от группы, причины инвалидности и возраста получателя.

Так, детям с инвалидностью до семи лет ежемесячно выплачивается 1,61 ПМ, что в наступившем году равно 69 885,27 тенге. В более старшем возрасте они делятся на группы.

Для детей с инвалидностью с 7 до 18 лет и лицам с инвалидностью с детства I группы пособие составляет 2,20 ПМ (95 495,4 тенге), II группы — 1,83 ПМ (79 434,81 тенге), а III группы – 1,61 ПМ (69 885,27 тенге).

Взрослые лица с инвалидностью от общего заболевания I группы получают 2,20 ПМ (95 495,4 тенге), II группы – 1,76 ПМ (76 396,32 тенге), а III группы — 1,20 ПМ (52 088,4 тенге).

Между тем работающие казахстанцы, которые потеряли трудоспособность во взрослом возрасте, дополнительно могут получать соответствующие социальные выплаты.

Что касается государственных пособий, то они также положены лицам, воспитывающим детей с инвалидностью и ухаживающим за лицами с инвалидностью I группы. Их размер равен 1,61 ПМ (69 885,27 тенге).

Пособие по потере кормильца

На государственное пособие также могут претендовать нетрудоспособные казахстанцы, потерявшие кормильца. Как правило, это дети.

Один такой член семьи получает выплату в размере 0,92 ПМ (39 934,44 тенге), два – 1,70 ПМ (73 791,9 тенге), три – 2,25 ПМ (97 665,75 тенге), четыре – 2,60 ПМ (112 858,2 тенге), а пять – 2,75 ПМ (119 369,25 тенге).

При наличии шести и более иждивенцев размер пособия по потере кормильца на каждого рассчитывается как равная доля от 3 ПМ, или 130 221 тенге в 2024 году.

Параллельно с пособием они также могут получать аналогичную социальную выплату.

Специальное государственное пособие

Также напомним, что некоторые казахстанцы получают специальное государственное пособие, размер которого исчисляется в месячных расчетных показателях. Соответственно, и оно выросло на 7% с наступившего года.

Так, например, ветеранам Великой Отечественной войны выплачивают по 16 МРП (59 072 тенге) в месяц, приравненным к ним по льготам – 6,19 МРП (22 853,48 тенге), лицам, удостоенным звания «Халық қаһарманы» – 138,63 МРП (511 821,96 тенге) и так далее.

Единовременные выплаты на погребение

Некоторые казахстанцы также могут рассчитывать на единовременные выплаты на погребение. В частности, их получают лица, похоронившие пенсионера или получателя государственных социальных пособий, в размере 35 МРП (129 220 тенге).

В случае смерти ветерана Великой Отечественной войны выплата составит 36,6 МРП (135 127,2 тенге). Она, как и вышеуказанная, осуществляется из государственного бюджета.

Родственникам, осуществившим погребение лица, имеющего пенсионные накопления, за счет них выплачивается 94 МРП (347 048 тенге), но не более суммы, имеющейся на пенсионном счете.

А в случае смерти казахстанца, оформившего пенсионный аннуитет, выплату на погребение осуществляет страховая компания. Ее размер также равен 35 МРП, что равно 129 220 тенге в 2024 году.

Таким образом, все выплаты, которые зависят от размеров месячного расчетного показателя и прожиточного минимума в этом году вырастут в Казахстане.

@Автор: Екатерина Сохарева

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